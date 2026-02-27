Paramount strizza Netflix | 111 miliardi per Warner Bros

Paramount si prepara a rafforzare la propria posizione nel mercato cinematografico dopo che Netflix ha deciso di ritirare la proposta di acquisizione di Warner Bros. La mossa apre nuove prospettive per la società, che potrebbe ora concentrarsi su strategie di crescita e consolidamento nel settore dell’intrattenimento. La decisione di Netflix cambia gli equilibri e lascia spazio a nuovi sviluppi.

Netflix abbandona la scalata a Warner Bros: Paramount si prepara a dominare Hollywood New York, 27 febbraio 2026 – Netflix ha ufficialmente ritirato la sua offerta per l’acquisizione di Warner Bros, aprendo la strada a Paramount per completare l’operazione. La decisione, annunciata nelle prime ore di oggi, segna un punto di svolta nel panorama mediatico globale e consolida ulteriormente il potere di David Ellison, figura chiave del settore. L’annuncio arriva dopo settimane di trattative intense, durante le quali Netflix aveva inizialmente superato l’offerta di Paramount con un accordo da 83 miliardi di dollari. Tuttavia, la società di streaming ha deciso di ritirarsi a causa dell’offerta superiore presentata da Paramount, che ha offerto 32 dollari per azione, valutando Warner Bros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

