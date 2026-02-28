Paramount acquista Warner Bros | maxi fusione da 110 miliardi dopo il passo indietro di Netflix

Paramount ha annunciato di aver acquistato Warner Bros Discovery in una fusione dal valore di 110 miliardi di dollari. L’operazione segue settimane di trattative, durante le quali Netflix aveva deciso di non partecipare. La fusione tra le due aziende è ora ufficiale e rappresenta una delle operazioni più grandi del settore dell’intrattenimento.

Paramount ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Warner Bros Discovery, chiudendo una partita industriale che nelle ultime settimane aveva visto coinvolta anche Netflix. Il colosso dello streaming avrebbe infatti rinunciato all'operazione dopo il rilancio decisivo di ParamountL'accordo prevede un'offerta da 31 dollari per azione su tutta la società, inclusi gli asset strategici come Cnn. Il valore complessivo della fusione è stimato in 110 miliardi di dollari, una delle più rilevanti operazioni nella storia recente dell'industria dell'intrattenimento. L'intesa sancisce la nascita di un nuovo gigante dei media globali. L'entità risultante dalla fusione comprenderà marchi e piattaforme di primo piano come Cnn, Hbo e Nickelodeon, oltre a un portafoglio di franchise tra i più redditizi di Hollywood.

Paramount contro Netflix, la disfida per Hollywood: maxi-offerta da 108 miliardi per Warner Bros

Warner Bros: l'offerta di Paramount è 'superiore' e Netflix rinuncia alla fusione

