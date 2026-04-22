Warner Bros Discovery rinnova i diritti del Giro d' Italia su Eurosport

Warner Bros. Discovery Sports Europe ha annunciato il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione del Giro d’Italia e di tutte le principali corse italiane maschili e femminili. Le gare saranno trasmesse sui canali Eurosport e saranno disponibili anche in streaming su HBO Max e discovery+. La decisione riguarda sia le competizioni maschili sia quelle femminili, con un accordo che copre un periodo prolungato.

Warner Bros. Discovery Sports Europe annuncia il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione del Giro d’Italia e di tutte le principali corse italiane maschili e femminili sui canali Eurosport, in streaming su HBO Max e discovery+. L’accordo tra WBD e RCS Sport rinnova la tradizione della Corsa Rosa su Eurosport dal 1998 e garantisce la copertura in diretta del primo Grande Giro dell’anno - prossima edizione da venerdì 8 a domenica 31 maggio - in oltre 50 mercati europei e negli Stati Uniti. UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo, Giro d’Italia, Giro Next Gen, Giro d’Abruzzo, Gran Piemonte, Giro di Lombardia: grazie all’acquisizione dei diritti per almeno i prossimi quattro anni, Warner Bros.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Warner Bros. Discovery rinnova i diritti del Giro d'Italia su Eurosport Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia, Warner Bros. Discovery rinnova i diritti tv a lungo termine Leggi anche: Eurosport firma per Warner Bros. Discovery avvio Milano Cortina 2026 con qualità e competenza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Raddoppia la collaborazione tra il Consorzio VOG e Warner Bros; Warner Bros. Discovery amplia il ruolo di Deniz ?a?maz Oflaz come VP per Turchia, Italia e Spagna; Semifinali di FA Cup su Warner Bros. Discovery: tutto quello da sapere; Netflix, più pubblicità ed eventi sportivi dopo lo stop con Warner Bros?. Ciclismo: Warner Bros. Discovery rinnova i diritti del Giro d'Italia su EurosportWarner Bros Discovery Sports Europe annuncia il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione del Giro d'Italia e di tutte le principali corse italiane maschili e femminili sui canali Eurosport, ... napolimagazine.com Giro d'Italia, Warner Bros. Discovery rinnova i diritti tv a lungo termineWarner Bros. Discovery (WBD) annuncia oggi il rinnovo a lungo termine dei propri diritti esclusivi per la trasmissione... » Approfondisci su Digital-News ... digital-news.it IL GIRO D'ITALIA RESTA SU EUROSPORT Warner Bros. Discovery Sports Europe annuncia il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione del Giro d’Italia e di tutte le principali corse italiane maschili e femminili sui canali Eurosport, in streaming su H - facebook.com facebook IL GIRO D’ITALIA RESTA SU EUROSPORT Warner Bros. Discovery Sports Europe annuncia il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione del Giro d’Italia e di tutte le principali corse italiane maschili e femminili sui canali Eurosport, in streaming su H x.com