Warner Bros approvata la vendita a Paramount | RedBird tra gli azionisti dell’operazione da 95 miliardi

Gli azionisti hanno approvato la vendita di Warner Bros a Paramount, con un valore complessivo di 95 miliardi di dollari. L’operazione coinvolge anche Skydance, con Red Bird tra gli azionisti che partecipano alla transazione. La decisione segue le proposte di cessione e si inserisce nel processo di ristrutturazione e riorganizzazione delle aziende coinvolte nel settore dell’intrattenimento. La conclusione della vendita rappresenta un passaggio chiave per le società interessate.

Si chiude una delle trattative più rilevanti degli ultimi anni nel panorama dell’intrattenimento globale. Come riportato da 'Calcio e Finanza', gli azionisti di Warner Bros hanno approvato la vendita della società a Paramount Global, sancendo un’operazione dal valore complessivo di 111 miliardi di dollari, pari a circa 95 miliardi di euro al cambio attuale. Un passaggio che riguarda indirettamente anche il mondo rossonero: tra i protagonisti dell’operazione c’è infatti RedBird, fondo guidato da Gerry Cardinale e proprietario del Milan. L’operazione arriva dopo settimane di indiscrezioni e colpi di scena. A fine febbraio Netflix si era ritirata dalla corsa per l’acquisizione, lasciando campo libero a Paramount.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Warner Bros, approvata la vendita a Paramount: RedBird tra gli azionisti dell’operazione da 95 miliardi Notizie correlate Warner Bros, sì degli azionisti alla vendita a Paramount: affare da 110 miliardiIl via libera degli azionisti apre una nuova fase per Warner Bros e, più in generale, per l’intera industria globale dei media. Leggi anche: Gli azionisti di Warner Bros. approvano la vendita a Paramount Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paramount Skydance’s $110 Billion Warner Bros. Bet: Is it a Buy in 2026?; Ciclismo: Warner Bros. Discovery rinnova i diritti del Giro d'Italia su Eurosport; Gli azionisti di Warner Bros. Discovery voteranno sull'offerta di Paramount domani; Damon Lindelof contrario alla fusione Warner/Paramount: Vi fo***rà tutti. Gli azionisti di Warner Bros. approvano la vendita a ParamountGli azionisti di Warner Bros. approvano la vendita a Paramount. Il closing dell’operazione è atteso nel terzo trimestre del 2026. lettera43.it Gli azionisti di Warner Bros Discovery approvano la fusione da 110 miliardi di dollari con ParamountAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com Gli azionisti di Warner Bros. Discovery hanno approvato la fusione da 111 miliardi di dollari con Paramount Skydance. Il voto favorevole è stato espresso a “stragrande maggioranza”, con un pagamento di 31 dollari per azione in contanti. Gli azionisti hanno pe - facebook.com facebook Gli azionisti di Warner Bros. Discovery approvano la vendita a Paramount: nell'operazione da 111 miliardi di dollari coinvolto anche RedBird, il fondo di Gerry Cardinale proprietario del Milan x.com