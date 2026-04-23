Gli azionisti di Warner Bros approvano la vendita a Paramount

Gli azionisti di Warner Bros. Discovery hanno dato il via libera alla vendita della società a Paramount Skydance. A febbraio, quest’ultima aveva presentato un’offerta di 111 miliardi di dollari, superando quella di Netflix. L’assemblea straordinaria ha confermato l’accordo, chiudendo così un iter che porta alla cessione dell’azienda.

L’assemblea straordinaria degli azionisti di Warner Bros. Discovery ha approvato l’acquisto della società da parte di Paramount Skydance, che a febbraio in extremis aveva fatto pervenire un’ offerta da 111 miliardi di dollari, sopravanzando Netflix. Che a quel punto aveva deciso di non rilanciare, dopo aver siglato già a dicembre 2025 un accordo da 83 miliardi con Warner per rilevare buona parte del suo business. La sede di Paramount (Ansa). La proposta di Paramount riguarda l’intera società. «Apprezziamo il sostegno degli azionisti nel valorizzare il nostro portafoglio di contenuti», ha dichiarato il presidente di Warner Bros. Discovery Samuel A.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli azionisti di Warner Bros. approvano la vendita a Paramount Notizie correlate Warner Bros, sì degli azionisti alla vendita a Paramount: affare da 110 miliardiIl via libera degli azionisti apre una nuova fase per Warner Bros e, più in generale, per l’intera industria globale dei media. Leggi anche: Warner Bros. riapre le trattative di vendita con Paramount: salta l’accordo con Netflix? Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’assemblea di Warner Bros decide su Paramount. Tesla al primo trimestre; Paramount Skydance’s $110 Billion Warner Bros. Bet: Is it a Buy in 2026?; Gli azionisti di Warner Bros. Discovery voteranno sull'offerta di Paramount domani; Warner Bros rilancia con Digger, The Flood, TI AMO! e Clockwork. Paramount compra Warner Bros. Discovery: ok degli azionisti alla fusione da 111 miliardi di dollariNonostante l'opposizione di mille divi di Hollywood, gli azionisti di Wbd hanno approvato l’accordo con Paramount Skydance, avvicinando David Ellison al controllo di un nuovo impero hollywoodiano. Ma ... milanofinanza.it Warner Bros. Discovery: via libera degli azionisti alla vendita a Paramount SkydanceL’assemblea degli azionisti di Warner Bros. Discovery ha approvato la proposta di acquisizione di Paramount Skydance Corporation. Il Ceo David Zaslav, si legge nella nota, ha dichiarato che questa app ... engage.it Gli azionisti di Warner Bros. Discovery hanno approvato la fusione da 111 miliardi di dollari con Paramount Skydance. Il voto favorevole è stato espresso a “stragrande maggioranza”, con un pagamento di 31 dollari per azione in contanti. Gli azionisti hanno pe - facebook.com facebook Gli azionisti di Warner Bros. Discovery approvano la vendita a Paramount: nell'operazione da 111 miliardi di dollari coinvolto anche RedBird, il fondo di Gerry Cardinale proprietario del Milan x.com