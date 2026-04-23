Wall Street apre in calo Dj -0,26% Nasdaq -0,42%
Nella prima parte della seduta, i principali indici di Wall Street registrano perdite. Il Dow Jones scende dello 0,26% a circa 49.367 punti, mentre il Nasdaq diminuisce dello 0,42% attestandosi a circa 24.000 punti. La Borsa americana apre quindi in calo, con i mercati che riflettono una lieve flessione nelle prime ore di negoziazione.
Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,26% a 49.366,91 punti, il Nasdaq cede lo 0,42% a 24.554,27 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,27% a 7.118,95 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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