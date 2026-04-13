Wall Street apre in calo Dj -0,55% Nasdaq -0,28%
Apertura negativa per le borse statunitensi, con il Dow Jones in calo dello 0,55% e il Nasdaq dello 0,28%. La flessione si verifica in un contesto di tensioni legate alle minacce di un ex presidente di bloccare lo Stretto di Hormuz. La quotazione del Dow Jones si ferma a 47 punti in meno rispetto alla chiusura precedente.
Wall Street apre in calo con le minacce di Donald Trump di un blocco dello Stretto di Hormuz. Il Dow Jones perde lo 0,55% 47.636,91 punti, il Nasdaq cede lo 0,28% a 22.840,41 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,21% a 6.802,32 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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