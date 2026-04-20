Wall Street apre in calo Dj -0,08% Nasdaq -0,41%

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Apertura negativa per le principali borse statunitensi, con il Dow Jones che scende dello 0,08% a 49.403,76 punti e il Nasdaq che registra una perdita dello 0,41%. La sessione di oggi mostra un calo generale nei principali indici, mentre il mercato continua a seguire le oscillazioni dei recenti dati economici e delle notizie finanziarie. La giornata si presenta con movimenti contenuti, senza variazioni significative rispetto alle chiusure precedenti.

Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,08% a 49.403,76 punti, il Nasdaq cede lo 0,41% a 23.468,70 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,25% a 7.108,19 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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