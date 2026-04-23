Vuoi salire a casa con noi? | in tre fanno ubriacare una donna la prendono a pugni e le rubano gli orecchini
Tre uomini hanno invitato una donna a salire nella loro abitazione, ma una volta dentro, l'hanno aggredita con pugni e l'hanno derubata degli orecchini che portava. La vittima è stata successivamente colpita con violenza da uno dei presenti, mentre gli altri due si sono occupati di svaligiarla. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, che stanno indagando sulla vicenda.
Ha conosciuto una donna e l'ha invitata a salire a casa. Lì, insieme a due complici, l'ha colpita con violenza e derubata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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