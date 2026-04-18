Rubano la borsa di una donna sull' autobus poi fanno acquisti con la carta di credito

Due persone sono state denunciate dopo aver sottratto la borsa di una donna su un autobus di linea a Latina. Dopo essere scese dal mezzo pubblico, hanno utilizzato la carta di credito trovata nel portafogli per fare acquisti in un negozio della zona. La polizia ha recuperato la refurtiva e avviato le indagini per identificare i responsabili.

Si trovavano a bordo di un autobus di linea, a Latina, e hanno rubato la borsa a una passeggera. Poi, una volta scesi, hanno utilizzato la carta di credito della dona rinvenuta nel portafogli per effettuare degli acquisti in un negozio della zona.I due ladri, entrambi di origine di algerina, 27.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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