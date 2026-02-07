Tour of Oman 2026 | Molano si impone nella volata della prima tappa
Questa mattina, i ciclisti hanno preso il via alla prima tappa del Tour of Oman 2026. Dopo diverse ore di corsa, è stato Molano a tagliare per primo il traguardo, vincendo la volata finale. La corsa si è svolta tra salite e discese, coinvolgendo atleti di tutto il mondo. Ora si attende la prossima tappa, con i corridori già pronti a darsi battaglia.
Si è conclusa poco fa la prima tappa del Tour of Oman 2026, corsa a tappe che viene disputata ogni anno nel paese asiatico. Il primo successo è stato ottenuto da Juan Sebastian Molano che, in volata, ha centrato la sua diciassettesima vittoria in carriera e da domani indosserà la prima maglia di leader della classifica generale. La frazione, partita da Ministry of Tourism e conclusa a Bimmah Sink Hole dopo 170 chilometri, è cominciata con la fuga di Diaz, Foura e Goszczurny. Il gruppo ha inizialmente lasciato andare i tre fuggitivi, controllando sempre il loro distacco. A 24 chilometri dal traguardo l’azione degli attaccanti è terminata ed il plotone ha iniziato il suo avvicinamento alla volata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Prima tappa del Tour of Oman 2026: Molano trionfa in volata
AlUla Tour 2026, Matteo Malucelli vince la volata della quarta tappa. Beffato Jonathan Milan
Matteo Malucelli ha vinto la quarta tappa dell’AlUla Tour 2026, battendo in volata Jonathan Milan.
