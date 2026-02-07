Tour of Oman 2026 | Molano si impone nella volata della prima tappa

Questa mattina, i ciclisti hanno preso il via alla prima tappa del Tour of Oman 2026. Dopo diverse ore di corsa, è stato Molano a tagliare per primo il traguardo, vincendo la volata finale. La corsa si è svolta tra salite e discese, coinvolgendo atleti di tutto il mondo. Ora si attende la prossima tappa, con i corridori già pronti a darsi battaglia.

Si è conclusa poco fa la prima tappa del Tour of Oman 2026, corsa a tappe che viene disputata ogni anno nel paese asiatico. Il primo successo è stato ottenuto da Juan Sebastian Molano che, in volata, ha centrato la sua diciassettesima vittoria in carriera e da domani indosserà la prima maglia di leader della classifica generale. La frazione, partita da Ministry of Tourism e conclusa a Bimmah Sink Hole dopo 170 chilometri, è cominciata con la fuga di Diaz, Foura e Goszczurny. Il gruppo ha inizialmente lasciato andare i tre fuggitivi, controllando sempre il loro distacco. A 24 chilometri dal traguardo l’azione degli attaccanti è terminata ed il plotone ha iniziato il suo avvicinamento alla volata. 🔗 Leggi su Oasport.it

