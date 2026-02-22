L’Arma dei carabinieri cerca nuovo personale | quali sono i requisiti richiesti

L’Arma dei Carabinieri ha aperto un concorso per 898 posti di Allievi Marescialli, motivata dalla necessità di rafforzare la squadra. Il bando si rivolge a giovani tra i 17 e i 26 anni, che desiderano entrare nel corpo con una formazione completa e ottenere una laurea triennale in Scienze. La selezione prevede prove fisiche, scritte e un colloquio motivazionale. La prossima fase di iscrizione si apre tra pochi giorni.

Per partecipare al concorso è necessario essere cittadini italiani con età compresa tra i 17 e i 26 anni in possesso di diploma o in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 20252026. È possibile iscriversi al concorso presentando la domanda online dal sito ufficiale dei Carabinieri entro e non oltre il 19 marzo 2026. I candidati dovranno sostenere tutte le prove previste dal bando: la preselezione, la composizione italiana, un esame di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e una prova orale. I vincitori del concorso saranno ammessi al 16° Corso triennale Allievi Marescialli, frequenteranno un periodo di formazione di tre anni che include i corsi militari e universitari ad indirizzo giuridico-amministrativo presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

