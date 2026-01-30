Coop cerca personale come candidarsi

Coop Liguria apre un nuovo supermercato al waterfront e cerca circa cinquanta nuovi dipendenti. L’azienda ha già avviato le selezioni e invita chi è interessato a candidarsi per entrare nel team. La nuova sede, di 1.500 metri quadrati, promette di portare novità e posti di lavoro nella zona.

La ricerca è aperta per tutti i punti vendita dell'area di Genova per i ruoli di addetti alle vendite, cassieri o banconisti. Il titolo di studio richiesto è la scuola dell'obbligo In vista della nuova apertura di un supermercato di 1.500 metri quadrati al waterfront, Coop Liguria è alla ricerca di una cinquantina di persone da inserire nel proprio organico. I nuovi collaboratori non saranno necessariamente destinati al nuovo punto vendita, ma serviranno a sostituire il personale più esperto, che la Cooperativa assegnerà al nuovo supermercato. La ricerca è aperta per tutti i punti vendita dell'area di Genova per i ruoli di addetti alle vendite, cassieri o banconisti.

