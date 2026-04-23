VPA Serie B Round 14

La quattordicesima giornata della VPA Serie B conferma i risultati e le posizioni delle squadre in classifica, offrendo uno sguardo chiaro sulla situazione attuale del campionato. Le partite disputate hanno portato a cambiamenti nelle posizioni di alcune formazioni e hanno evidenziato i punti di forza e di debolezza delle squadre coinvolte. I dati raccolti riflettono una fase avanzata della stagione con sfide intense e risultati definitivi.

La quattordicesima giornata della VPA Serie B delinea in modo netto i rapporti di forza di questa seconda stagione. Se in Serie A il Crema domina, qui la lotta al vertice è un affare riservato a quattro superpotenze che continuano a macinare punti, lasciando poco spazio alle inseguitrici. Il ruggito del CHIKARA e la risposta del Chisola. Il CHIKARA mantiene il comando della classifica con una prestazione dominante: un 5-1 senza appello ai danni de I Grandiosi. Con 37 punti e una differenza reti mostruosa (+30), la capolista lancia un messaggio chiaro a tutto il campionato. Non è da meno l’ ASD Chisola, che fatica più del previsto contro il fanalino di coda Fc Kingston ma riesce a strappare un 1-0 vitale.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie B, Round 14 Notizie correlate VPA Serie A, Round 12: A.C. Crema 1908 inarrestabile, bagarre per il podioLa dodicesima giornata della VPA Serie A Stagione 2 consolida gerarchie e regala verdetti pesanti in ottica classifica. VPA Serie B, Round 11: I CHIKARA espugnano la vetta, risponde il Sestri.BOLOGNA – Se la Serie A regala scintille, la VPA Serie B (Stagione 2) non è da meno. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: VPA Serie B Round 12 | CHIKARA inarrestabile frena l’ASD Chisola È fuga per la capolista?; VPA Serie B Round 11 | I CHIKARA espugnano la vetta risponde il Sestri; VPA Serie A Round 12 | AC Crema 1908 inarrestabile bagarre per il podio; VPA Serie B | CHIKARA inarrestabile colpo di scena tra Il Mio Veleno e R3D Galacticos. Serie C, l’allenatore spera nella riammissione: “Dobbiamo fare più punti possibile” https://tinyurl.com/2htwv4aw - facebook.com facebook Ansia #Bari: la Serie C è dietro l’angolo x.com