VPA Serie A Round 12 | AC Crema 1908 inarrestabile bagarre per il podio

Nella dodicesima giornata della VPA Serie A Stagione 2, l’A.C. Crema 1908 ha ottenuto una vittoria, rafforzando la sua posizione in classifica. La giornata ha portato anche diverse sfide tra le altre squadre, con alcune che si sono avvicinate alle zone alte e altre che hanno subito cali. La classifica si sta delineando con risultati che potrebbero influenzare gli incontri futuri e la corsa al podio.

La dodicesima giornata della VPA Serie A Stagione 2 consolida gerarchie e regala verdetti pesanti in ottica classifica. Con una marcia finora quasi perfetta, l’ A.C. Crema 1908 continua a guardare tutti dall’alto verso il basso, mentre alle sue spalle la lotta per le posizioni d’élite si fa sempre più serrata. Il Dominio della Capolista. Non accenna a fermarsi la corsa dell’ A.C. Crema 1908, che espugna il campo del Club Italy CIT con un solido 3-1. I 34 punti in classifica (frutto di 11 vittorie e un solo pareggio) blindano il primato, mantenendo un distacco di ben 7 lunghezze dalla prima inseguitrice. Per il Club Italy, questa sconfitta significa restare impantanati a quota 20 punti, nel cuore della zona “limbo”.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie A, Round 12: A.C. Crema 1908 inarrestabile, bagarre per il podio Notizie correlate VPA Serie B, Round 12: CHIKARA inarrestabile, frena l’ASD Chisola. È fuga per la capolista?La dodicesima giornata della VPA Serie B (Stagione 2) scuote le fondamenta della classifica. Leggi anche: VPA Serie A, Stagione 2 al via il 10 marzo: tutti a caccia dei campioni dell’A.C. Crema 1908 Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: VPA Serie B Round 12 | CHIKARA inarrestabile frena l’ASD Chisola È fuga per la capolista?; VPA Serie B Round 11 | I CHIKARA espugnano la vetta risponde il Sestri; VPA Serie A Round 11 | Il Crema non si ferma più Joga Bonito dà spettacolo Mirotake a centrocampo; VPA Serie A Round 11 | Il Crema non si ferma più Joga Bonito dà spettacolo Mirotake Premium a centrocampo. Yildiz in testa alla Serie A come miglior Under 23 Il CIES, Osservatorio Internazione del calcio, ha stilato la classifica dei migliori calciatori Under 23 di movimento A guidare la classifica c’è il numero 10 della Juventus #Juventus #Yildiz #spazioJ - facebook.com facebook Lega Calcio Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger e si stringe alla sua famiglia in questo triste momento. x.com