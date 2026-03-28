bimba ferita alla testa durante sparatoria aggravante mafiosa confermata

Durante una sparatoria in una piazza, una bambina di 10 anni è stata ferita alla testa mentre si trovava con la famiglia, dopo un litigio tra coetanei. La polizia ha confermato che l’episodio, avvenuto con l’uso di una mitraglietta, ha elementi che rafforzano l’aggravante mafiosa nell’indagine in corso. Nessun dettaglio sulla dinamica dell’incidente o sulle misure adottate per l’indagine.

Tempo di lettura: 2 minuti Spararono all’impazzata con una mitraglietta, dopo avere litigato con dei coetanei, ferendo alla testa una bimba di 10 anni scesa in piazza con la famiglia per mangiare un gelato. Rigettando il ricorso presentato dall’avvocato di uno di due giovani entrati in azione quella tragica sera (era il 23 maggio 2023) a Sant’Anastasia, nel Vesuviano, la Corte di Cassazione ha confermato l’aggravante mafiosa di quell’azione violenta che solo per puro caso non determinò una carneficina. Entrambi i ragazzi, uno all’epoca maggiorenne, l’altro invece minorenne, sono stati condannati per quel raid, scattato solo per affermare la propria supremazia su un gruppetto di ragazzi che non si era intimorito poco prima alla vista di una pistola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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