Basket Serie B Nazionale San Giobbe Chiusi amarezza dopo lo stop di San Severo Zanco | E’ una caduta che fa male per come è maturata

Il San Giobbe Chiusi ha subito una sconfitta amara contro San Severo, dopo una partita combattuta. Un tiro da tre punti allo scadere ha deciso il risultato, lasciando i Bulls senza la loro sesta vittoria consecutiva nel girone di ritorno. La squadra toscana aveva mostrato buona intensità, ma l’ultimo attacco ha fatto la differenza. Zanco ha commentato la sconfitta come una caduta dolorosa, soprattutto per come si è sviluppata nel finale. La sfida si è conclusa con un punteggio di 73-70.

Una tabellata da tre punti allo scadere del tempo ha condannato l’ Umana San Giobbe alla prima sconfitta del girone di ritorno: 73-70 il punteggio con cui San Severo si è imposta su Chiusi giovedì sera, mettendo fine alla serie positiva dei Bulls che, prima della trasferta pugliese, avevano inanellato 5 vittorie di fila. "Sconfitta che chiaramente fa male, per come è maturata". Così il coach biancorosso Nicolas Zanco al termine della partita. "Senza nulla togliere né ai meriti di San Severo, né tantomeno ai nostri – ha aggiunto il tecnico dell’Umana -. Siamo venuti in un campo molto difficile e abbiamo giocato stando in vantaggio per gran parte della partita, rispondendo colpo su colpo a San Severo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Basket serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi. Coach Zanco: "Grande vittoria»Questa domenica il San Giobbe Chiusi ha ottenuto una vittoria importante, nonostante le difficoltà. Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi è attesa nella ‘tana’ di Fabriano. Zanco: "Partita importante per il nostro campionato»Questa sera la San Giobbe Chiusi affronta la trasferta a Fabriano in Serie B. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: FIP, i provvedimenti disciplinari della Serie B Nazionale 2025/26 - 27^ giornata; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultati 27^ giornata; BASKET SERIE B NAZIONALE.; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultati 27^ giornata. Serie B - Dany Basket Quarrata, scontro diretto a Imola con la VirtusAll’orizzonte c’è il turno infrasettimanale di Serie B Nazionale. In occasione della 27° giornata del girone B, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata fa visita ... pianetabasket.com Serie B - Dany Basket Quarrata, sfida da non sbagliare contro FabrianoIl Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata si prepara a un’altra sfida ad altissima tensione. Nella 28ª giornata del girone B di Serie B Nazionale, i mobilieri tornano al ... pianetabasket.com BASKET SERIE C FLAVIO POZZUOLI, ALLE 19 IL MATCH INTERNO AL PALATRINCONE CON IL CASAPULLA. INGRESSO GRATUITO. MONTERUSCIELLO. Dopo la preziosa e convincente vittoria nel turno infrasettimanale in serie C e nel giron - facebook.com facebook @DerthonaBasket shining #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport x.com