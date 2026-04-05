Pogba pronto ad essere convocato contro il Marsiglia | rientra dopo uno stop di 4 mesi

Dopo quattro mesi di assenza, il centrocampista torna in campo e si prepara a essere convocato per la partita contro il Marsiglia. La sua assenza si era protratta a causa di un infortunio che aveva richiesto un lungo periodo di recupero. Ora, il giocatore è in condizione di partecipare alla prossima sfida, segnando così il suo rientro ufficiale in questa stagione.

Pogba pronto ad essere convocato contro il Marsiglia: l’ex Juventus rientra dopo un lungo stop di 4 mesi. Le ultime. Ottime notizie per il Monaco e per Paul Pogba. Dopo un calvario lungo quattro mesi, causato da un serio infortunio al polpaccio, il centrocampista classe ex Juventus è ufficialmente pronto a tornare protagonista. Il francese è stato infatti inserito nella lista dei convocati per la cruciale sfida di campionato contro il Marsiglia, in programma domani, lunedì 6 aprile. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’ultima presenza in campo del “Polpo” risale al 5 dicembre scorso, nella sfortunata trasferta persa per 1-0 contro il Brest. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba pronto ad essere convocato contro il Marsiglia: rientra dopo uno stop di 4 mesi Leggi anche: Pogba di nuovo a disposizione del Monaco! L’ex Juve convocato per il Marsiglia dopo l’assenza di quattro mesi Leggi anche: Milan, Gimenez è pronto: può rientrare domenica dopo quattro mesi di stop