Volley U17 | la Rinascita Lagonegro trionfa a Potenza

Nella finale regionale under 17 di pallavolo, la Rinascita Lagonegro ha sconfitto i Murate nella partita disputata alla palestra La Vista di Potenza. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra di Lagonegro, che ha ottenuto il titolo regionale. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate in un match intenso, terminato con il risultato favorevole ai vincitori.

? Cosa sapere La Rinascita Lagonegro batte il Murate nella finale regionale U17 alla palestra La Vista.. L'assessore Gerardo Nardiello e la Fipav Basilicata sottolineano l'alto livello tecnico dei giovani atleti.. La palestra Luigi La Vista di Potenza ha ospitato la finale del campionato regionale maschile di volley Under 17, dove la squadra della Rinascita Lagonegro si è aggiudicata il titolo battendo la compagine locale del Murate. Il palazzetto potentino è stato il palcoscenico di una sfida che ha protagonisti giovani atleti con un potenziale evidente per scalare le gerarchie del volley nazionale. L’incontro, che ha sancito il successo dei ragazzi di Lagonegro contro i giocatori del Murate, ha attirato l’attenzione delle istituzioni locali, testimoni di un livello tecnico superiore alle aspettative per questa categoria giovanile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley U17: la Rinascita Lagonegro trionfa a Potenza Notizie correlate Essence Hotels Fano affronterà in trasferta la sorpresa Rinascita LagonegroUna Essence Hotels ormai salva gioca a cuor leggero l’ultima partita stagionale oggi alle 18 a Villa d’Agri (Potenza), dove affronterà la sorpresa... Lagonegro-Ravenna 3-0: la Rinascita vola con dieci vittorie di filaRinascita Lagonegro compie una vittoria netta al Palasport di Villa d’Agri, riscattando le sconfitte delle ultime settimane e consolidando una...