Lagonegro-Ravenna 3-0 | la Rinascita vola con dieci vittorie di fila

La Rinascita Lagonegro ha battuto Ravenna 3-0 al Palasport di Villa d’Agri, grazie a un’ottima prestazione che ha riportato fiducia alla squadra. La vittoria arriva dopo un periodo difficile, segnato da alcune sconfitte consecutive. Con questa affermazione, la squadra ha conquistato la decima vittoria di fila e si avvicina alla vetta della classifica. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha sostenuto i giocatori dall’inizio alla fine.

Rinascita Lagonegro compie una vittoria netta al Palasport di Villa d’Agri, riscattando le sconfitte delle ultime settimane e consolidando una posizione di serenità in classifica. Dopo i ko recenti contro la stessa avversaria, la squadra di Waldo Kantor mantiene alta la concentrazione e mostra una crescita continua, nonostante l’assenza di Diego Cantagalli. La sfida contro Consar Ravenna si chiude con un punteggio di 3-0, segnando un importante 10esimo successo stagionale e il settimo all’interno delle mura amiche. La Rinascita prende subito l’iniziativa grazie a una pipe vincente e a un mani-out che costringono Ravenna a chiedere il primo time-out. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Lagonegro-Ravenna 3-0: la Rinascita vola con dieci vittorie di fila Studenti e atleti insieme: la Rinascita Lagonegro incontra la scuola Gli studenti e gli atleti di Lagonegro si sono incontrati per due giornate dedicate allo sport. Volley, Coppa Italia A2: la Consar supera Lagonegro e vola in semifinale La Consar Ravenna si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia A2 di volley, battendo Lagonegro 3-1 nei quarti di finale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Volley, Serie A2 maschile: Lagonegro batte la vicecapolista Ravenna; Rinascita Lagonegro - Consar Ravenna in Diretta Streaming | DAZN IT; Volley, la terza partita di stagione contro Lagonegro questa volta non sorride alla Consar; Serie A2 Credem Banca: i risultati del 6° turno di ritorno. Serata storta per la Consar Ravenna: la Rinascita Lagonegro non lascia scampoSerata da dimenticare per la Consar Ravenna, superata con un netto 3-0 dalla Rinascita Lagonegro. Dopo due vittorie consecutive, la formazione ravennate ... ravennanotizie.it La decima sinfonia stagionale della Rinascita Lagonegro: battuta la Consar Ravenna per 3-0MARSICOVETERE (PZ) - Una risposta netta. Chiara. Senza appello. Dopo i due ko al tie-break con Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Virtus Aversa, la Rinascit ... ivl24.it | Vincono Prata di Pordenone e Pineto. Ravenna ko contro Lagonegro | Risultati e classifica dopo la 19a Giornata di Serie A2 #MondoRossoBlù #MRB #Volley x.com La decima sinfonia stagionale della Rinascita Volley Lagonegro : battuta la Consar Ravenna per 3-0 MARSICOVETERE (Potenza) - Una risposta netta. Chiara. Senza appello. Dopo i due ko al tie-break con Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Virtus Aver - facebook.com facebook