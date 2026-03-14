volley serie c oggi il derby tra massavolley e russi una sfida sentita con tanti intrecci di ex

Oggi alle 17,30 al PalaMelandri di Massa Lombarda si disputa il derby di volley di serie C, girone C, tra Massavolley e Russi. La partita vede in campo due squadre con molti ex tra i giocatori e gli allenatori. Gli arbitri designati sono Dozza e Antonellini. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, che si affrontano in un match molto atteso.

Si gioca oggi alle 17,30, al PalaMelandri di Massa Lombarda, il derby di volley – serie C, girone C – tra Massavolley e Russi (arbitri Dozza e Antonellini). Nella gara d’andata il Massavolley incassò un brutta sconfitta 3-0, in cui non riuscì a strappare il secondo set, lasciando poi autostrade al Russi per il sorpasso in classifica (ci si giocava il 4° posto). Ora il Massavolley sta lottando per risalire in classifica, da un 6° posto che occupa da diverse settimane, mentre le arancionere sono in piena corsa per un posto nel podio finale che garantirebbe i playoff promozione al momento sono sul 3° gradino della graduatoria alle spalle di Bellaria e Castello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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