volley serie b san marino va a montorio

La Gemini Med San Marino si prepara a disputare la partita contro Montorio al Vomano, in Abruzzo, nel penultimo turno del campionato di serie B maschile di volley. La sfida si svolgerà in questa località e rappresenta una tappa importante nel percorso della squadra in questa fase della stagione. La gara è prevista come una delle ultime del campionato prima della conclusione della regular season.

Terzultima di campionato a Montorio al Vomano, in Abruzzo, per la Gemini Med San Marino in questo campionato di B maschile di volley. I titani affrontano la trasferta più lunga dell’anno per incontrare una squadra affamata di punti e in piena lotta per non retrocedere, mentre capitan Rondelli e compagni possono ottenere un piazzamento fra la terza e la settima posizione, comunque fuori dai play-off. "Montorio deve dare tutto per sperare nella salvezza – dice il palleggiatore Samuele Ceccolini –. Giocare a casa loro non è mai facile per via della distanza e dell’ambiente e questa volta lo sarà ancora di più. Dovremo mantenere alta l’attenzione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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