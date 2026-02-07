Volley B maschile e B1 femminile Che derby | Querzoli a San Marino la Life365eu in casa della Teodora

Dopo la pausa, la Querzoli affronta subito una trasferta difficile a San Marino contro la Teodora. Una sfida di alta classifica che metterà alla prova le ambizioni di entrambe le squadre.

Terminata la sosta, è subito scontro ad alta quota per la Querzoli, di scena a San Marino per placare la ‘furia’ dei Titani. Fallito l’ingresso in zona playoff – secco ko 3-1 a Osimo sul campo de La Nef capolista –, Forlì è chiamata oggi (ore 17.30) a difendere il terzo posto dall’assalto di una Gemini Med in scia (-1), in un altro big match che farà da termometro delle ambizioni di Mariella e compagni. Che sono attesi a una prova di grande intensità e solidità mentale per non uscire a mani vuote anche dalla Palestra polivalente Casadei di Serravalle. Prepotentemente rilanciati dal perentorio 3-0 inflitto alla Sab Group Rubicone, cui la sconfitta è costata la vetta della classifica, i sammarinesi di coach Pascucci, già corsari di corto muso (2-3) all’andata al Villa Romiti, cercano conferme e si affidano alla premiata ditta Oforah-Frascio (38 punti in due contro l’ex capolista) per salire sul gradino basso del podio e avvicinare la zona che conta (-5). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley B maschile e B1 femminile. Che derby: Querzoli a San Marino, la Life365.eu in casa della Teodora

Oggi al Villa Romiti si svolgono due incontri di volley: alle 16.

