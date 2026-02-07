Volley riparte il cammino della Querzoli Volley Forlì sul campo di San Marino

La Querzoli Volley Forlì riprende il cammino in campionato. Dopo un girone d’andata positivo, i ragazzi di coach Visani si preparano a scendere in campo a San Marino per la prima partita della seconda fase. La squadra è carica e sicura di sé, pronta a mettere in difficoltà le avversarie e a continuare a sorprendere.

Si riaccendono i motori per la Querzoli Volley Forlì che dopo aver archiviato un girone d'andata da incorniciare, i ragazzi di coach Claudio Visani si apprestano a inaugurare la seconda fase del campionato con la consapevolezza di chi sa di poter dare fastidio a chiunque. Il sipario sul girone di ritorno si alzerà sabato 7 febbraio alle ore 17:30, quando la truppa forlivese sarà ospite della Gemini Med sul parquet di San Marino. Match casalingo a profitto per i giovani ragazzi di U15, che si portano a casa la partita nei confronti di querzoli volley forlì. Bella prova delle ragazze U14 di Nanni e Teodorani, che nel campionato di U16 riescono a strappare un punto alla combattiva BCC RO

