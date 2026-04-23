A causa della chiusura delle palestre prevista per il 25 aprile, le squadre regionali di volley hanno deciso di anticipare alcuni incontri di Serie C e D. Le partite si svolgeranno tra questa sera e domani, coinvolgendo le squadre di Guastalla, Scandiano e Mirandola. La riorganizzazione logistica dei club è stata necessaria per adattarsi alla modifica del calendario a causa delle festività nazionali.

? Cosa sapere Anticipi Serie C e D tra stasera e domani per chiusura palestre il 25 aprile.. Riorganizzazione logistica dei club tra Guastalla, Scandiano e Mirandola per la festività nazionale.. Tra stasera e domani, il calendario della pallavolo regionale subisce una trasformazione radicale con numerosi anticipi per ovviare alla chiusura di diverse palestre scolastiche in occasione del 25 aprile, che questo sabato vede le squadre impegnate in sfide cruciali tra Serie C e Serie D. La gestione logistica delle strutture pubbliche ha spinto i club a riorganizzare le giornate di gioco, creando un palinsesto denso che precede il consueto turno della Serie B previsto per dopodomani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley regionale: palestre chiuse, scatta il derby di anticipi

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