Palestre chiuse perchè non in regola

Le palestre di Fabriano restano chiuse perché non sono in regola. Gli impianti sportivi non possono aprire, e gli atleti devono accontentarsi di restare a casa. La situazione sta spaccando l’opinione pubblica e mette in difficoltà anche le associazioni sportive locali. La questione ora ha superato il livello tecnico e diventa un vero e proprio caso politico.

Lo sport fabrianese resta al buio, o meglio, in silenzio. Il caso degli impianti sportivi e delle palestre interdetti al pubblico sta sollevando un polverone che va ben oltre il disagio logistico, diventando un caso politico. Al centro della contesa, la decisione dell’ Amministrazione Ghergo di vietare l’accesso agli spettatori (inclusi i genitori degli atleti minorenni) nelle palestre cittadine. Compreso il PalaCesari dove si allenano le campionesse della ginnastica, una su tutte Sofia Raffaeli. A rendere la situazione paradossale è il metodo: secondo quanto emerge, il Comune avrebbe inviato una comunicazione interna alle società sportive, ma senza mai emanare – o rendere nota – una formale ordinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Palestre chiuse perchè non in regola" Approfondimenti su Palestre Chiuse Le palestre si mettono in regola. Oltre un milione ad Ardigò e Tacoli Le palestre scolastiche di Monza si adeguano alle nuove normative, con oltre un milione di euro investiti da Ardigò e Tacoli. Romance di successo su netflix nel 2025 perché rompe una regola sacra Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Palestre Chiuse Argomenti discussi: Palestre chiuse perchè non in regola; PARIANO: QUATTRO PALESTRE DI FABRIANO CHIUSE. CON IL SILENZIATORE; Maltempo e secondo giorno di allerta rossa, scuole chiuse anche domani a Reggio Calabria; Il giro di vite dopo Crans Montana, porte chiuse per il campionato di ritmica al Palacesari di Fabriano. Palestre chiuse perchè non in regolaDopo lo stop al pubblico da parte del Comune scoppia il caso politico con Fdi che va all’attacco dell’amministrazione ... ilrestodelcarlino.it "Chiuse agli spettatori quattro palestre di Fabriano senza dire nulla" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.