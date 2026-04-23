Voli Lufthansa | addio al trolley gratuito arrivano i nuovi costi
Dal 28 aprile, il Gruppo Lufthansa ha annunciato l'introduzione di una nuova tariffa chiamata Economy Basic, che non include più il trolley gratuito a bordo. I passeggeri che sceglieranno questa opzione dovranno pagare un supplemento se desiderano portare con sé il bagaglio a mano. La modifica riguarda tutte le rotte e le prenotazioni effettuate con questa tariffa, che sostituirà le modalità precedenti.
? Cosa sapere Dal 28 aprile il Gruppo Lufthansa introduce la tariffa Economy Basic senza trolley gratuito.. Il supplemento per il bagaglio in cabina partirà da 15 euro sui voli europei.. Dal 28 aprile, il Gruppo Lufthansa introdurrà la tariffa Economy Basic che escluderà il trasporto gratuito del trolley in cabina, una decisione che impatterà i voli programmati a partire dal 19 maggio per i passeggeri delle principali compagnie europee. Il cambiamento nelle politiche di viaggio dei vettori di bandiera sta delineando un nuovo scenario ama spostarsi con leggerezza. La nuova offerta, denominata appunto Economy Basic, permetterà di prenotare online già dalla fine di questo mese, ma con regole molto più stringenti rispetto al passato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Lufthansa taglia 20.000 voli estivi: piano per frenare i costiIl colosso del trasporto aereo Lufthansa ha deciso di ridurre la propria offerta di voli a corto raggio per la stagione estiva, tagliando circa 20.
Lufthansa cancella 20 mila voli per ridurre i costi del cherosene: chiusi due hub in EuropaLufthansa accusa la crisi carburante e chiude la succursale CityLine, che dal 1958 operava voli a corto raggio in Europa.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Lufthansa: tutte le news e le offerte sui voli e Miles&More; Caro carburanti, Ft: 'Lufthansa cancella 20mila voli in estate'; Lufthansa, che comprende Ita Airways, cancella 20mila voli per risparmiare carburante; Lufthansa lascia a terra la controllata CityLine. Capacità rivista sull’intero network.
Il Gruppo Lufthansa taglia 20mila voli a corto raggioIl Gruppo Lufthansa ottimizza l'offerta di voli per l'estate. Complessivamente, 20mila voli a corto raggio saranno eliminati entro ottobre ... guidaviaggi.it
Lufthansa cancella 20.000 voli: caos imminente per il caro carburanteLufthansa cancella 20.000 voli a corto raggio previsti da qui alla fine di ottobre, a causa dell’impennata del costo del carburante. Con questo intervento, spiega Lufthansa, si risparmieranno circa 40 ... tg.la7.it
Lufthansa elimina il bagaglio a mano gratuito sui voli brevi: da maggio diventa a pagamento x.com
Caro-cherosene, scure di Lufthansa sui voli estivi: cancellate 20mila tratte Lufthansa ha annunciato un piano di tagli drastico e senza precedenti: oltre 20mila voli già programmati tra maggio e ottobre verranno cancellati - facebook.com facebook