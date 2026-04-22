Lufthansa cancella 20 mila voli per ridurre i costi del cherosene | chiusi due hub in Europa

Lufthansa ha annunciato la cancellazione di circa 20 mila voli per contenere i costi legati al carburante. L’azienda ha inoltre deciso di chiudere la sua succursale CityLine, attiva dal 1958 e specializzata in voli a corto raggio in Europa. La decisione comporta la chiusura di due dei principali hub europei della compagnia. La misura arriva in risposta alle difficoltà legate all’aumento dei prezzi del carburante.

Lufthansa accusa la crisi carburante e chiude la succursale CityLine, che dal 1958 operava voli a corto raggio in Europa. In questo modo la compagnia tedesca riesce a risparmiare 40.000 tonnellate di cherosene, ma al prezzo di giorni di sciopero e proteste che hanno piegato il CEO Jens Ritter.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20mila voli: scatta l’allarme in Europa Leggi anche: Lufthansa cancella 20.000 voli per risparmiare carburante Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lufthansa, che comprende Ita Airways, cancella 20mila voli per risparmiare carburante; Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuel; Caro carburanti, Ft: 'Lufthansa cancella 20mila voli in estate'; Lufthansa cancellerà 20mila voli. Lufthansa cancella 20 mila voli per ridurre i costi del cherosene: chiusi due hub in EuropaLufthansa accusa la crisi carburante e chiude la succursale CityLine, che dal 1958 operava voli a corto raggio in Europa ... fanpage.it Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuelLa decisione del gruppo tedesco (che comprende Ita Airways): Con la chiusura della divisione CityLine risparmieremo 40 mila tonnellate di jet fuel ... corriere.it Lufthansa ha cancellato oltre 20 mila voli - facebook.com facebook Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuel x.com