Voleva proteggerli! la scoperta atroce sulla mamma che si è gettata

Una donna si è lanciata da un edificio, dopo che si erano verificati episodi che coinvolgevano i suoi figli. L’evento ha suscitato attenzione sui motivi che possano aver portato la madre a compiere quel gesto. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità legali. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni psicologiche della donna o sulle motivazioni che l’hanno spinta all’azione.

Di fronte a episodi di estrema gravità che coinvolgono il rapporto madre-figli, il dibattito si concentra inevitabilmente sulle possibili condizioni psicopatologiche alla base del gesto. In questo contesto, il presidente della società italiana di psichiatria Guido Di Sciascio ha fornito una lettura clinica del fenomeno, soffermandosi in particolare sull’ipotesi della depressione post partum e sui suoi possibili sviluppi nei casi più gravi. Secondo lo specialista, si tratta di una condizione che può essere compatibile con alcuni quadri clinici complessi, soprattutto quando preesiste un disagio psichiatrico non trattato o riattivato dopo la nascita di un figlio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Voleva proteggerli!”, la scoperta atroce sulla mamma che si è gettata Notizie correlate Sequestro Moro, il nipote Luca: "Voleva far trasferire gli agenti di scorta per proteggerli. Rifiutarono"''L'amore per Aldo Moro rimane vivo nel cuore della gente semplice, che sa che cosa ha significato il suo sacrificio per loro. La mamma della 13enne gettata dal balcone a Piacenza dall’ex: “In carcere si vanta del delitto come di un record”Secondo la mamma della 13enne gettata dal settimo piano di una palazzina di Piacenza nel 2024, il killer si vanterebbe in carcere di aver ucciso la...