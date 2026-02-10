La mamma della 13enne gettata dal balcone a Piacenza dall'ex | In carcere si vanta del delitto come di un record

La mamma di una ragazza di 13 anni, gettata dal settimo piano a Piacenza, denuncia che l’ex compagno si vanta in carcere di aver commesso il femminicidio più giovane in Europa. La donna racconta che il detenuto si mostra fiero del suo gesto, come se fosse un record personale. La polizia ha ascoltato la testimonianza e ora cerca di capire meglio cosa sia successo. La famiglia della vittima si trova sconvolta e chiede giustizia.

Secondo la mamma della 13enne gettata dal settimo piano di una palazzina di Piacenza nel 2024, il killer si vanterebbe in carcere di aver ucciso la più giovane vittima di femminicidio in Europa. Per la donna, l'ex fidanzato della 13enne tratterebbe il delitto "come un record".

