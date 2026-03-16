Il nipote di Aldo Moro ha dichiarato che l'ex presidente della Democrazia Cristiana desiderava far trasferire gli agenti di scorta per proteggerli, ma la richiesta fu rifiutata. Questa testimonianza si aggiunge alle vicende legate al sequestro dell’ex statista e ai tentativi di intervenire sulla sicurezza degli uomini al suo fianco. La famiglia Moro continua a ricordare il sacrificio di Aldo Moro, che rimane vivo nel cuore della gente.

''L'amore per Aldo Moro rimane vivo nel cuore della gente semplice, che sa che cosa ha significato il suo sacrificio per loro. Il nonno ha messo sempre le persone prima di se stesso. Un sacrificio di quel genere non è mai inutile''. Lo dichiara Luca Moro, nipote di Aldo Moro, nell'anniversario della strage di via Fani in cui fu rapito il presidente della Dc e furono uccisi i cinque agenti della scorta. Sono trascorsi 48 anni dal 16 marzo 1978, quando un commando delle Brigate Rosse sequestrò in via Mario Fani, a Roma, il presidente della Democrazia e, dopo 55 giorni di prigionia lo uccise facendo ritrovare il corpo chiuso nel bagaglia di una Renault 4 rossa posteggiata in via Caetani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sequestro Moro, il nipote Luca: "Voleva far trasferire gli agenti di scorta per proteggerli. Rifiutarono"

Articoli correlati

E se gli agenti (speriamo di no) sospendessero la scorta ai magistrati?E così, eccoci davanti all'ennesimo scandalo: un altro poliziotto indagato, addirittura per omicidio volontario.

Pistoia: 5 agenti caduti, il ricordo di Moro vive oggiIl 16 marzo alle ore 11, nel cuore di Pistoia, si rinnova il ricordo dei cinque agenti della scorta caduti durante l’intercettazione dell’auto di...

Approfondimenti e contenuti su Sequestro Moro

Il sequestro Andreotti che non avvenne: il racconto di Franceschini negli atti del processo alle BrUna memoria depositata al processo sulla Cascina Spiotta ricostruisce il progetto delle Brigate Rosse di sequestrare Andreotti nel 1974. Il piano sfumò dopo l’arresto di Franceschini e Curcio. Alla Co ... msn.com

Chi era la brigatista Anna Laura Braghetti: il sequestro Moro, l’omicidio Bachelet e il lavoro con i detenutiAnna Laura Braghetti è morta oggi a 72 anni dopo una lunga malattia. È nota soprattutto per l'attività svolta da brigatista. Ha preso parte, con le Brigate Rosse, al sequestro di Aldo Moro ed era ... fanpage.it