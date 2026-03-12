Rinnovo Vlahovic la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo Cosa filtra dalla Continassa

La Juventus ha individuato una strategia per convincere l’attaccante serbo a firmare il rinnovo del contratto. La società sta lavorando su un elemento che potrebbe influenzare la decisione del giocatore. La notizia arriva dalla Continassa, dove si sta parlando di un possibile accordo. Al momento, non sono stati rivelati dettagli specifici sulla proposta.

Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo a firmare il prolungamento. Cosa filtra in queste ore. La Juve ritrova il suo punto di riferimento offensivo nel momento cruciale della stagione. Come riporta Tuttosport, Dusan Vlahovic ha mandato un segnale inequivocabile durante l’ultima sessione alla Continassa. Nella partitella al termine del primo allenamento svolto interamente con i compagni, la punta ha trafitto la rete con un colpo di testa su cross da destra, dimostrando di non aver perso il fiuto del goal nonostante la lunga assenza. CONTINASSA JUVE LIVE L’attaccante serbo manca dal terreno di gioco da tre mesi e mezzo a causa di un infortunio che lo ha fermato nel suo momento migliore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha trovato la carta per convincere il bomber serbo. Cosa filtra dalla Continassa Articoli correlati Infortunio Vlahovic, filtra ottimismo in casa Juventus. Ecco quando potrebbe tornare a disposizione il bomber serbodi Redazione JuventusNews24Infortunio Vlahovic, filtra ottimismo dalle parti della Continassa. Yildiz Juventus, il rinnovo del contratto è in stallo totale? Che cosa filtra dalla Continassa in queste orePalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Tutto quello che riguarda Rinnovo Vlahovic Temi più discussi: Vlahovic-Juve: c'è l'apertura per il rinnovo, i dettagli e le cifre; Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve; Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativa; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più. Il bonus Vlahovic. Tuttosport apre con il ritorno di Vlahovic e il tema rinnovoLa Juventus ritrova Dusan Vlahovic per il finale di stagione e Tuttosport decide di aprire la sua prima pagina odierna proprio con il titolo dedicato. tuttomercatoweb.com Rinnovo Vlahovic: è arrivata l’offerta della Juventus, sorpresa sulle cifre!Punto interrogativo sul rinnovo di Vlahovic e sul futuro dell’attaccante bianconero. Secondo quanto rivelato da Nicolò ... fantamaster.it Prima il rinnovo di #Vlahovic poi… Cosa succederà sul mercato facebook Il Mago Forest sul rinnovo di #Vlahovic 'A qualsiasi cifra, mica pago io' x.com