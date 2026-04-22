Un nuovo aggiornamento riguarda il futuro di un attaccante serbo attualmente in forza a una squadra di calcio di serie A. La Juventus, club di appartenenza, è considerata la destinazione preferita dal giocatore, e la dirigenza sta lavorando per definire un accordo contrattuale. La volontà del calciatore di trasferirsi in bianconero sembra essere chiara, mentre le trattative sono in corso per concretizzare questa possibilità.

di Luca Fioretti Vlahovic Juve: il club bianconero è in cima alla lista delle preferenze del giocatore per il futuro e la dirigenza lavora per trovare un accordo. Arrivano importanti Juve news in ottica Dusan Vlahovic, che ha le idee chiare sul proprio destino. In questa primavera, il centravanti serbo ha espresso la ferma volontà di restare a Torino. Secondo quanto riferito da Sky, la Juventus rappresenta la prima scelta assoluta per il giocatore, che non ha intenzione di guardarsi intorno prima di aver discusso con i vertici. Il legame tra il bomber e l’ambiente è consolidatissimo e le sensazioni dalla Continassa sono positive. La Vecchia Signora può contare sulla disponibilità del proprio numero 9, elemento fondamentale per Luciano Spalletti e per l’intero attacco.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, rivelazione dalla Continassa: il serbo ha un desiderio per il suo futuro, si sta lavorando per accontentarlo

VLAHOVIC, McKENNIE E SPALLETTI! LA JUVENTUS DEFINISCE IL SUO FUTURO! ULTIME NOTIZIE! JUVENTUS NEWS!

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