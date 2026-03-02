Rinnovo Vlahovic Juve primo incontro per il prolungamento del serbo | c’è apertura! Ecco come è andato il colloquio con il club bianconero

La Juventus ha incontrato il rappresentante di Vlahovic per discutere del rinnovo del contratto del bomber serbo, nato nel 2000. Si è svolto il primo colloquio tra il club e l’agente, con un’apertura da entrambe le parti sulla questione. Nessuna decisione definitiva è stata presa e ulteriori incontri sono previsti per definire l’accordo.

Rinnovo Vlahovic Juve, primo incontro tra la società bianconera e il bomber classe 2000. Ecco che cosa filtra sul possibile prolungamento. La Juve accelera sul fronte dei rinnovi per blindare i propri pezzi pregiati. Dopo aver ufficializzato il prolungamento di Weston McKennie, la dirigenza ha spostato il focus su Dusan Vlahovic. L' attaccante ha il contratto in scadenza a fine stagione, rendendo la questione una priorità assoluta per il club bianconero. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la scorsa settimana è andato in scena un primo incontro tra le parti. Dal summit è emersa una chiara apertura reciproca a proseguire il rapporto professionale, nonostante non sia ancora stato raggiunto un accordo definitivo.