Vladimir Solovyov le due ville sul lago di Como sequestrate e poi vandalizzate alla base dell' attacco a Meloni - RETROSCENA

Due ville sul lago di Como, valutate circa otto milioni di euro, sono state sequestrate e successivamente vandalizzate. Vladimir Solovyov, collegato all’episodio, avrebbe ancora delle riserve riguardo alla procedura di sequestro. L’episodio si collega a un attacco rivolto alla premier, con il coinvolgimento di questi immobili come elemento di sfondo. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni legate a questioni legali e personali.

Solovyov avrebbe ancora il dente avvelenato per via del sequestro di due ville sul lago di Como del valore di otto milioni di euro. Una a Loveno di Menaggio e l'altra a Pianello del Lario Le due ville sul lago di Como sequestrate nel 2022, all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, e.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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