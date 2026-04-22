Vladimir Solovyov è un volto noto della televisione russa, spesso al centro di discussioni per le sue posizioni pubbliche. È stato coinvolto in rapporti con il governo e si è distinto per alcune dichiarazioni contro leader stranieri. Recentemente, ha fatto notizia per aver visitato ville sul lago di Como e per aver rilasciato un'intervista a un conduttore italiano. In passato, è stato anche protagonista di dichiarazioni offensive nei confronti di una politica europea.

Vladimir Solovyov è l’anchor che ha insultato sulla televisione russa la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Giornalista fedelissimo di Putin, è considerato il megafono della propaganda del Cremlino. Il conduttore avrebbe due ville in Italia e sarebbe stato ospite di alcuni programmi tv Mediaset come Dritto e Rovescio. Chi è Vladimir Solovyov Vladimir Solovyov è nato a Mosca il 20 ottobre 1963 ed è un giornalista e conduttore televisivo russo di origine ebrea. Considerato come molto vicino a Vladimir Putin, da anni è il conduttore del programma Domenica sera con Vladimir Solovyov, che va in onda sul canale televisivo Rossija 1....🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Vladimir Solovyov, dai rapporti con Putin alle ville sul lago di Como fino all'intervista da Del Debbio

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