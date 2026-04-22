Vladimir Solovyov è un giornalista russo nato a Mosca nel 1963, noto per aver rivolto insulti alla premier italiana. È stato sposato tre volte e ha otto figli. Nel corso degli anni, ha accumulato un patrimonio che include due ville sequestrate sul lago di Como, situate in Italia. Solovyov ha una forte passione per le arti marziali, che ha coltivato nel tempo.

Como, 22 aprile 2026 – Si chiama Vladimir Solovyov, è nato a Mosca nel 1963 è stato sposato tre volte, ha otto figli e da sempre è appassionato di arti marziali. Questo il fronte privato. Di professione fa il giornalista, anchorman di Rossija1 (principale canale pubblico), trasmissione seguita da milioni di russi che adorano lo stile aggressivo, polemico condito da un’impronta di ultranazionalismo. Solovyov si considera un patriota sovietico, tanto che spesso conduce il suo programma indossando una giacca con falce e martello. È soprattutto considerato un fedelissimo di Putin, uno dei pochi si dice che possa dare del “tu” al presidentissimo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vladimir Solovyov, chi è il giornalista russo che insulta la premier Meloni ma possiede due ville (sequestrate) sul lago di Como

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