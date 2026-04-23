Vivono con i figli minori in una casa-discarica con 13 cani 3 gatti e un pitone reale

Da casertanews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 22 aprile, i carabinieri hanno effettuato un controllo in una zona di Mondragone, località Pescopagano, riscontrando una situazione di degrado all’interno di una abitazione. All’interno dell’immobile sono stati trovati rifiuti accumulati ovunque, con escrementi tra le stanze. La casa ospitava anche 13 cani, tre gatti e un pitone reale, che vivevano in condizioni di evidente incuria insieme a una famiglia con figli minori.

Cumuli di rifiuti ovunque, escrementi tra le stanze e decine di animali costretti a vivere nel degrado: è lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri nel pomeriggio di ieri, 22 aprile, a Mondragone, in località Pescopagano, durante un mirato servizio di controllo nelle aree sensibili.🔗 Leggi su Casertanews.it

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