Vivono con i figli minori in una casa-discarica con 13 cani 3 gatti e un pitone reale

Nel pomeriggio del 22 aprile, i carabinieri hanno effettuato un controllo in una zona di Mondragone, località Pescopagano, riscontrando una situazione di degrado all’interno di una abitazione. All’interno dell’immobile sono stati trovati rifiuti accumulati ovunque, con escrementi tra le stanze. La casa ospitava anche 13 cani, tre gatti e un pitone reale, che vivevano in condizioni di evidente incuria insieme a una famiglia con figli minori.

Cumuli di rifiuti ovunque, escrementi tra le stanze e decine di animali costretti a vivere nel degrado: è lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri nel pomeriggio di ieri, 22 aprile, a Mondragone, in località Pescopagano, durante un mirato servizio di controllo nelle aree sensibili.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Leggi anche: A Sharm in vacanza, lasciano cinque figli a casa: denunciati per abbandono di minori, sequestrati anche 15 tra cani e gatti

L’odissea di trovare casa con un animale domestico: a Londra il “Renters’ Rights Act” sostiene le persone con cani e gattiIn Inghilterra è stato promulgata una legge che sostiene le persone alla ricerca di una casa in affitto che hanno animali a seguito.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Catanzaro: donna si getta dal balcone con i tre figli, morti lei e due bambini. Il marito era in casa; Catanzaro, mamma si lancia dal terzo piano con i tre figli: muore con due bimbi, la terza è molto grave. Il sindaco: Un malessere invisibile, manifestato dopo la nascita dell'ultimo figlio; Famiglia del bosco: genitori e figli vivono in stato di sequestro. E Catherine da vittima è diventata carnefice; Famiglia nel bosco, per Catherine oggi compleanno senza figli: appello respinto, concessa (solo) una videochiamata.

Daniele Novara: «Basta papà peluche, il papà amico che ha paura di scontrarsi con i figli»Da padri assenti e autoritari a padri troppo morbidi e poco autorevoli. Il pedagogista Daniele Novara, nel suo nuovo libro Il papà peluche non serve a nulla (Bur-Rizzoli), analizza come sia cambiata ... corriere.it

Certe scene non si guardano… si vivono. Un corridoio, una porta, il silenzio che pesa più di qualsiasi rumore. Oggi celebriamo gli 89 anni di un’icona del cinema, JACK NICHOLSON, capace di trasformare ogni sguardo in qualcosa di indimenticabile. Questo - facebook.com facebook

Quando nel 1971 La classe operaia va in paradiso di Elio Petri uscì per la prima volta in sala, venne accolto duramente dalla sinistra italiana. Petri aveva fotografato con precisione la contraddizione profonda che vivevano (che vivono) gli operai, costretti tra x.com