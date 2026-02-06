L'odissea di trovare casa con un animale domestico | a Londra il Renters’ Rights Act sostiene le persone con cani e gatti
A Londra, trovare casa con un animale domestico si complica meno. È stata approvata una legge, il “Renters’ Rights Act”, che protegge chi cerca un appartamento in affitto e ha cani o gatti. Ora, i proprietari non possono più rifiutarsi di affittare a chi ha animali senza motivi validi. Questa novità potrebbe cambiare le cose per molte famiglie e single che, finora, hanno fatto fatica a trovare casa.
In Inghilterra è stato promulgata una legge che sostiene le persone alla ricerca di una casa in affitto che hanno animali a seguito. Tra le novità è stato reso illegale già solo negli annunci scrivere che non sono ammessi e il proprietario dovrà giustificare il rifiuto con motivazioni documentate entro massimo 28 giorni dalla richiesta da parte dell'aspirante affittuario.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Londra Renters’ Rights
Ultime notizie su Londra Renters’ Rights
