L'odissea di trovare casa con un animale domestico | a Londra il Renters’ Rights Act sostiene le persone con cani e gatti

A Londra, trovare casa con un animale domestico si complica meno. È stata approvata una legge, il “Renters’ Rights Act”, che protegge chi cerca un appartamento in affitto e ha cani o gatti. Ora, i proprietari non possono più rifiutarsi di affittare a chi ha animali senza motivi validi. Questa novità potrebbe cambiare le cose per molte famiglie e single che, finora, hanno fatto fatica a trovare casa.

