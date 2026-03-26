A Sharm in vacanza lasciano cinque figli a casa | denunciati per abbandono di minori sequestrati anche 15 tra cani e gatti

Una famiglia di Trieste è stata denunciata per aver lasciato i cinque figli, tutti minorenni, a casa mentre si trovava in vacanza a Sharm El Sheik. Durante le verifiche sono stati sequestrati anche quindici animali domestici, tra cani e gatti. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità competenti per l’accertamento dei fatti e la tutela dei minori e degli animali coinvolti.

La notizia viene riportata da Il Piccolo. La segnalazione partita dalla professoressa di uno dei figli, poi l'intervento della polizia locale che ha riscontrato condizioni igienico-sanitarie molto precarie. Il caso sul tavolo dei Servizi sociali e del tribunale dei minorenni A Trieste scoppia il caso della famiglia andata in vacanza a Sharm El Sheik dopo aver lasciato i cinque figli, tutti minorenni, a casa. La notizia, riportata da Il Piccolo, nasconde dettagli che gli addetti ai lavori indicano come molto gravi. I due genitori sono stati denunciati per abbandono di minori dalla polizia locale del Comune di Trieste, intervenuta su segnalazione della professoressa di uno dei figli della coppia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - A Sharm in vacanza, lasciano cinque figli a casa: denunciati per abbandono di minori, sequestrati anche 15 tra cani e gatti Articoli correlati Vanno a Sharm el-Sheikh e lasciano i cinque figli minori a casaErano partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, abbandonando i cinque figli, tutti minorenni, a casa da soli. Leggi anche: Trieste, genitori in vacanza a Sharm lasciano cinque figli a casa: l’intuizione di una maestra fa scattare l’intervento dei Servizi Sociali Aggiornamenti e notizie su A Sharm in vacanza lasciano cinque... Temi più discussi: I genitori in vacanza a Sharm e i figli lasciati soli a casa: 5 minori allontanati dalla famiglia; Sharm El Sheikh, come cambia la domanda di vacanze tra piattaforme digitali e nuovi criteri di scelta; In vacanza in Egitto a Pasqua? Stretta su turismo e vita quotidiana per la crisi energetica; Rixos Hotels Egypt: lusso all-inclusive. Trieste, genitori vanno a Sharm in vacanza e lasciano soli a casa i 5 figli minoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Trieste, genitori vanno a Sharm in vacanza e lasciano soli a casa i 5 figli minori ... tg24.sky.it Vanno in vacanza a Sharm e lasciano 5 figli minorenni a casa. Quattro bimbi e un ragazzino finiscono in comunità: il caso a TriesteInsospettita dal racconto di uno dei bimbi, è stata un’insegnante ad allertare i servizi sociali. Il più grande frequenta le superiori, gli altri quattro la scuola primaria. I genitori hanno postato s ... quotidiano.net Trieste, vanno in vacanza a Sharm e lasciano a casa soli i 5 figli minori. Che finiscono in comunità x.com Una frase innocente di un bambino di 8 anni ha fatto scattare l'allarme. "Mamma e papà sono all'estero, a Sharm el-Sheikh", ha detto alla sua maestra - facebook.com facebook