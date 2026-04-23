A Vitorchiano, la delegazione locale si recherà al Campidoglio il 21 aprile per celebrare il Natale di Roma. In quella occasione, verrà rinnovato un patto di fedeltà risalente al periodo medievale tra il comune e la città. Questo accordo simbolico rappresenta un legame storico che si rinnova ogni anno e sarà ufficializzato anche nel 2026 con una cerimonia dedicata.

? Cosa sapere Delegazione di Vitorchiano al Campidoglio il 21 aprile per il Natale di Roma.. Il patto di fedeltà medievale verso la Capitale sarà rinnovato nel 2026.. Il 21 aprile scorso, in occasione del 2779° anniversario della fondazione di Roma, una delegazione proveniente da Vitorchiano ha preso parte alle celebrazioni ufficiali presso il Campidoglio, rievocando un legame storico che dura da secoli. La presenza dei rappresentanti della cittadina della Tuscia è stata voluta dall’amministrazione capitolina per onorare l’antico patto di fedeltà che vede il borgo legato alla Capitale attraverso un vincolo nato tra le contese belliche del periodo compreso tra il 1199 e il 1267.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vitorchiano e Roma: il patto di fedeltà che sfida i secoli

Notizie correlate

Roma festeggia il "compleanno" e invita Vitorchiano: il patto che affonda le radici nella storiaVitorchiano al fianco di Roma, nel giorno del “compleanno” della città eterna: frutto del patto di fidelato che affonda le sue radici nelle vicende...

Tra magia, potere e ribellione: il femminile che sfida il controllo nei secoli delle stregheNel corso dei secoli, il femminile è stato spesso demonizzato quando si è affermato come forza autonoma, capace di sfidare gerarchie, credenze...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: I Fedeli di Vitorchiano in Campidoglio per il Natale di Roma, 100 anni dal rinnovo formale del Patto; I Fedeli di Vitorchiano tornano in Campidoglio per il Natale di Roma; Roma-Viterbo: dal 22 aprile chiude la fermata La Fornacchia; Visita del Generale Iacobelli nelle Stazioni Carabinieri di Bagnaia, Vitorchiano e Orte.

I Fedeli di Vitorchiano tornano in Campidoglio per il Natale di RomaI Fedeli di Vitorchiano sono tornati a presenziare in Campidoglio martedì 21 aprile in occasione delle celebrazioni per il Natale di Roma. orvietonews.it

Vitorchiano: iniziata la sistemazione delle staccionate alle PiaggeSono in corso a Vitorchiano, come da tradizione in questo periodo dell'anno, i lavori di sistemazione dei tratti più deteriorati delle staccionate alle Piagge, lungo il percorso verde che da Porta Tib ... newtuscia.it

Fioritura delle peonie, un'esplosione di colori da non perdere a Vitorchiano. Siamo in uno dei borghi più belli d'Italia, un'occasione unica per momenti di relax tra storia e natura. Tutte le info - facebook.com facebook