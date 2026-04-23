Roma festeggia il compleanno e invita Vitorchiano | il patto che affonda le radici nella storia
Vitorchiano al fianco di Roma, nel giorno del “compleanno” della città eterna: frutto del patto di fidelato che affonda le sue radici nelle vicende di guerra che vanno dal 1199 al 1267 e che videro contrapposte a più riprese le città di Viterbo e Roma.Quest'ultima aiutò Vitorchiano, sede di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Shalom. . La Comunità Ebraica di Roma festeggia Yom HaAtzmaut, il 78° anniversario dalla fondazione della Stato d’Israele. - facebook.com facebook
: Oggi #Roma festeggia il suo 2779° #compleanno. Secondo la tradizione, il #21aprile del 753 a.C. fu #Romolo a fondare la #città sul colle #Palatino, segnando l’inizio della #storia della #CittàEterna. x.com