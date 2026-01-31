Tra magia potere e ribellione | il femminile che sfida il controllo nei secoli delle streghe
Nel corso dei secoli, le donne che si sono opposte al controllo e alle regole sono state spesso viste come minacce. La loro voglia di autonomia ha portato a accuse di stregoneria e persecuzioni. La storia racconta di un femminile che ha sfidato i poteri, spesso pagando con la vita. Oggi, queste vicende tornano alla luce come parte di un percorso di resistenza e ribellione.
Nel corso dei secoli, il femminile è stato spesso demonizzato quando si è affermato come forza autonoma, capace di sfidare gerarchie, credenze consolidate e poteri dominanti. Tra il XV e il XVIII secolo, in Europa, migliaia di donne furono accusate di stregoneria, processate, torturate e uccise. Non si trattava di un fenomeno casuale, ma di un sistema di controllo sociale che colpiva soprattutto quelle donne che vivevano al margine del potere maschile: erboriste, guaritrici, madri sole, anziane senza reti di protezione. La loro conoscenza delle piante, delle mestruazioni, della procreazione e della cura del corpo venne interpretata come magia oscura, un’eresia che minacciava l’ordine religioso e patriarcale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
