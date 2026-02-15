Palermo degrado a Via Sciuti | rifiuti basole divelte e l’allarme dei cittadini per l’incuria urbana

Un gruppo di residenti di Palermo ha segnalato il degrado a Via Sciuti, causato dall’accumulo di rifiuti e dalle basole divelte che rendono difficile il passaggio. La strada, molto frequentata, si trova in condizioni di abbandono da settimane, con sacchetti di spazzatura lasciati lungo il marciapiede e i sampietrini rotti in più punti. La situazione preoccupa chi vive nella zona, che chiede interventi immediati per migliorare la pulizia e la sicurezza del quartiere.

Via Sciuti a Palermo: degrado urbano e un grido d’allarme dai cittadini. Palermo, domenica 15 febbraio 2026. Una segnalazione al portale Libertà mette a nudo il degrado di via Sciuti, una strada centrale soffocata da rifiuti, fango e basole divelte. La situazione, documentata da immagini e testimonianze, solleva interrogativi sull’efficacia dei controlli e degli interventi dell’amministrazione comunale, in un contesto di problematiche diffuse in tutta la città e provincia. Un quadro di abbandono nel cuore di Palermo. Via Sciuti, nel cuore di Palermo, si presenta come uno spazio urbano abbandonato a sé stesso.🔗 Leggi su Ameve.eu Degrado a San Giacomo dei Capri: cittadini abbandonano rifiuti in strada (VIDEO) A San Giacomo dei Capri si registra un crescente problema di abbandono dei rifiuti in strada, come mostrato anche in un video. L’igiene urbana a Monza. Differenziata sopra il 70%. Furbetti dei rifiuti, è allarme L’igiene urbana a Monza ha registrato un livello di differenziata superiore al 70%, segnando un progresso significativo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Via Cerda, la protesta: Strada completamente dimenticata a due passi dal salotto di Palermo; Palermo, VI Circoscrizione nel degrado: Cuticchio denuncia strade pericolose e chiede interventi immediati; Da zona del degrado a luogo pop: la rinascita di via Candelai; Via Marconi, tra rifiuti e posteggiatori abusivi :: Segnalazione a Palermo. Via Cerda, la protesta: Strada completamente dimenticata a due passi dal salotto di PalermoScrivo per segnalare una situazione di grave degrado che da tempo interessa via Cerda, area pedonale sita a Palermo e strada immediatamente adiacente a via Ruggero Settimo, il cosiddetto salotto di P ... palermotoday.it Amore tormentato a Palermo, rissa tra due famiglie in via MonfeneraPALERMO – Una storia di giovani amori, gelosie familiari e degrado urbano che sfocia nell’ennesima notte di violenza. È quanto accaduto in via Monfenera, dove i militari del nucleo radiomobile di ... livesicilia.it WORK IN PROGRESS La trasformazione di MAX&Co via Sciuti é iniziata!! Ecco un piccolo spoiler del dietro le quinte… Non vediamo l’ora di rivedervi #restayling #newlook facebook