Visita guidata al Piano Nobile dello Stabilmento Pedrocchi

Da padovaoggi.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Amici dei Musei di Padova organizzano una visita guidata al Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi, con particolare attenzione anche al Museo del Risorgimento. La guida sarà a cura di Piero Casetta, membro dell’associazione. L’evento offre l’opportunità di esplorare gli ambienti storici dell’edificio e conoscere meglio la collezione museale dedicata al Risorgimento italiano. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire la storia locale e l’architettura del luogo.

Nell’ambito delle iniziative degli Amici dei Musei di Padova, segnaliamo la seguente visita guidata: Il Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi e il Museo del Risorgimento a cura di Piero Casetta (Amici dei Musei di Padova).Appuntamento giovedì 30 aprile 2026, ore 17.30Stabilimento Pedrocchi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Al Museo dello Sbarco incontro con Filippo Ferba: visita guidata e presentazione del libro "Arabel & Aster"Giovedì 26 marzo il Museo dello Sbarco - Le Ciminiere di Catania ospiterà un importante appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla storia e...

Societa’ storica catanese: visita del piano nobile di Palazzo Nicotra BertuccioSicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, organizza una visita guidata dedicata alla Casa-Museo (sede dell’associazione) presso...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Cultura - A Palazzo Tozzoni nasce il museo Bertozzi & Casoni; Visita guidata tra il Palazzo dei Priori e il quartiere medievale fiorito; Caprarola – Visita guidata allo splendido Palazzo Farnese e i suoi giardini; Giornate delle Case dei personaggi illustri con Palazzo Tozzoni e Casa Sartelli a Imola e la Rocca di Dozza.

Trova facilmente notizie e video collegati.