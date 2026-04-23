Visita guidata al Piano Nobile dello Stabilmento Pedrocchi

Gli Amici dei Musei di Padova organizzano una visita guidata al Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi, con particolare attenzione anche al Museo del Risorgimento. La guida sarà a cura di Piero Casetta, membro dell’associazione. L’evento offre l’opportunità di esplorare gli ambienti storici dell’edificio e conoscere meglio la collezione museale dedicata al Risorgimento italiano. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire la storia locale e l’architettura del luogo.

Nell’ambito delle iniziative degli Amici dei Musei di Padova, segnaliamo la seguente visita guidata: Il Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi e il Museo del Risorgimento a cura di Piero Casetta (Amici dei Musei di Padova).Appuntamento giovedì 30 aprile 2026, ore 17.30Stabilimento Pedrocchi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Al Museo dello Sbarco incontro con Filippo Ferba: visita guidata e presentazione del libro "Arabel & Aster"Giovedì 26 marzo il Museo dello Sbarco - Le Ciminiere di Catania ospiterà un importante appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla storia e... Societa’ storica catanese: visita del piano nobile di Palazzo Nicotra BertuccioSicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, organizza una visita guidata dedicata alla Casa-Museo (sede dell’associazione) presso... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cultura - A Palazzo Tozzoni nasce il museo Bertozzi & Casoni; Visita guidata tra il Palazzo dei Priori e il quartiere medievale fiorito; Caprarola – Visita guidata allo splendido Palazzo Farnese e i suoi giardini; Giornate delle Case dei personaggi illustri con Palazzo Tozzoni e Casa Sartelli a Imola e la Rocca di Dozza. Il Secondo Piano nobile di Palazzo Reale è in questi giorni un vero fermento: mentre prosegue il cantiere di revisione degli impianti di illuminazione, i restauratori lavorano alla ricollocazione di una delle più preziose opere della collezione. Di certo il n - facebook.com facebook