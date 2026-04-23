Visita alla basilica di Santa Giustina | fede chiostri e segreti

Da padovaoggi.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio 2026, la Basilica di Santa Giustina sarà aperta al pubblico per una visita. La chiesa, situata a Padova, rappresenta un punto di riferimento per la città e custodisce al suo interno elementi storici e artistici di rilievo. Durante l’accesso si potranno esplorare i chiostri e scoprire alcuni dei segreti che la basilica conserva da secoli. La visita offrirà l’opportunità di conoscere più da vicino questo luogo simbolo.

Sabato 2 Maggio 2026. La Basilica di Santa Giustina, uno dei luoghi simbolo di Padova e della Padovanità, è un plurisecolare sito ricco di fascino, fede, storia e arte. La nostra guida, storico sostenitore di Padovanità, don Federico Lauretta, ci accompagnerà nelle parti più remote e recondite.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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