La partita tra Virtus Entella e Padova si svolge oggi, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 20252026. La squadra ligure lotta per evitare la retrocessione, mentre quella veneta mira a conquistare i playoff, ma ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze. La sfida si gioca in un contesto di grande importanza per entrambe le formazioni.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri si giocano la salvezza, mentre i veneti potrebbe anche ambire ai playoff, ma serve una vittoria. Virtus Entella-Padova si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Comunale VIRTUS ENTELLA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono reduci da due pareggi consecutivi, sono ad un punto dalla zona salvezza ed hanno un vantaggio di tre punti sul terz’ultimo. Una vittoria, insomma, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta. Discorso diverso per i veneti, reduci da due vittorie consecutive e possono far leva sul +4 sulla zona playout.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Virtus Entella-Padova, trentaseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Notizie correlate

Leggi anche: Virtus Entella-Frosinone, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Spezia vs Virtus Entella, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Il Padova a caccia del tris: una vittoria contro la Virtus Entella per una salvezza che sa di liberazione; Serie B, Padova a segno nel finale contro la Reggiana. Pareggi a Empoli e Carrara; Scheda squadra Padova U19; Serie B, vincono le prime tre e il Palermo risponde. In coda sprint di Padova e Spezia.

Virtus Entella-Padova, la prevendita del settore ospiti tocca quota 649: gli aggiornamenti - facebook.com facebook

Prevendita Virtus Entella-Padova (sabato 25/4 h 15:00) padovacalcio.it/prevendita-vir… x.com