La Virtus Entella e il Frosinone si affrontano nella ventiduesima giornata di Serie B 20252026. I liguri cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre i ciociari vogliono mantenere il primo posto in classifica. La partita si gioca in un momento delicato per entrambe le squadre, che puntano a fare punti importanti.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri sognano il colpaccio per ottenere punti salvezza, mentre i ciociari devono difendere il primo posto. Virtus Entella-Frosinone si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Comunale. VIRTUS ENTELLA-FROSINONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri hanno bisogno di un risultato positivo dopo la sconfitta in casa della Juve Stabia. La squadra di Chiappella dà il meglio di sè sul proprio campo, come dimostra l’unico ko contro lo Spezia e i 17 punti conquistati su 20 disponibili. I ciociari, dal canto loro, sono reduci da due pareggi consecutivi esterni, contro Monza ed Empoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Virtus Entella-Frosinone, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

