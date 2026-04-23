La partita tra Virtus e Andrea Costa si avvicina, con il settore ospite già esaurito, segnalando un interesse elevato. Si tratta del dodicesimo derby ufficiale tra le due squadre, con un bilancio di otto vittorie per l’Andrea Costa e tre per la Virtus. La sfida si presenta in un momento caratterizzato da un’atmosfera surreale, senza premesse positive per questa gara di pallacanestro.

Il derby numero dodici (8 a 3 è il bilancio a favore dell’ Andrea Costa ) della storia della palla a spicchi imolese non nasce sotto i migliori auspici. La collocazione all’ultima giornata di un calendario asimmetrico del quale non si comprende l’esistenza, priva di contenuti una sfida che, all’andata fu carica di tensione in un PalaRuggi non stracolmo, ma quasi. Domenica, alle ore 18, con la Virtus padrona di casa già retrocessa e l’Andrea Costa sicura del settimo posto e con la testa già ai play-in, nel corso dei quali tenterà di entrare nel tabellone play-off (oggi affronterebbe Orzinuovi), andrà in scena un incontro quasi irreale. Da una...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus e Andrea Costa, un derby surreale. Sale l’attesa: settore ospite già esaurito

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