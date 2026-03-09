Virtus Entella-Avellino prevendita per il settore ospite | le info

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato che la prevendita per il settore ospiti in vista della partita contro l’Entella si apre domani, martedì 10 marzo 2026, alle ore 10:00. La gara si svolgerà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 e sarà valida per la 30^ giornata del campionato di serie B. I biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento.

Come acquistare i biglietti per la gara in programma domenica 15 marzo, alle ore 15, allo stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Entella – Avellino che verrà disputata Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 30^ giornata del campionato di serie B partirà domani, martedì 10 marzo 2026, alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti (denominato “Gradinata Nord“) dello stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari (GE) per un totale di 1729 posti. A seguito di decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, i residenti nella regione Campania non potranno acquistare settori differenti dalla “Gradinata Nord” ed inoltre è prevista l’incedibilità dei titoli. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Leggi anche: Avellino-Palermo, prevendita biglietti: le info Leggi anche: Avellino-Sampdoria, prevendita dei biglietti: le info Tutto quello che riguarda Virtus Entella Avellino prevendita per... Temi più discussi: L'Avellino non può più permettersi di perdere: la presentazione del match; Serie B, aprono Avellino e Spezia. Domani chiude il Bari, il programma del 29° turno; Serie B, si è chiusa la ventottesima giornata: Venezia e Monza a +5 sul Frosinone; La 28esima giornata di serie B: vince il Monza, scatto salvezza dell'Entella, cade la Reggiana. Virtus Entella, Chiappella: Ad Avellino troveremo grande entusiasmo. Servirà compattezzaDopo la sconfitta di Padova, la Virtus Entella è pronta ad affrontare un'altra neo promossa, l'Avellino, che come le altre due citate formazioni, lo scorso anno, ha vinto il proprio girone di Serie C: ... tuttomercatoweb.com Verso Avellino-Virtus Entella, Biancolino: «Vietato montarsi la testa, sarà dura»In conferenza stampa Biancolino ha, infatti, annunciato: «Abbiamo perso Sounas. Credo che per una settimana non sarà disponibile. Dovrebbe trattarsi di un semplice affaticamento (all’adduttore, ndr). ilmattino.it Serie B, #Spezia- #Monza 4-2 (brianzoli in 10 dal 32'). Vincono di misura #Avellino e Virtus Entella x.com La trasferta sul campo della Sampdoria, le gare al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro Virtus Entella e Avellino, le sfide fuori casa contro Padova, Venezia e Monza: ecco date e orari delle ultime sei di campionato 33 S - facebook.com facebook