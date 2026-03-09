Virtus Entella-Avellino prevendita per il settore ospite | le info

Da today.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato che la prevendita per il settore ospiti in vista della partita contro l’Entella si apre domani, martedì 10 marzo 2026, alle ore 10:00. La gara si svolgerà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 e sarà valida per la 30^ giornata del campionato di serie B. I biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento.

Come acquistare i biglietti per la gara in programma domenica 15 marzo, alle ore 15, allo stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Entella – Avellino che verrà disputata Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 30^ giornata del campionato di serie B partirà domani, martedì 10 marzo 2026, alle ore 10:00 la prevendita per il settore ospiti (denominato “Gradinata Nord“) dello stadio “Enrico Sannazzari” di Chiavari (GE) per un totale di 1729 posti. A seguito di decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, i residenti nella regione Campania non potranno acquistare settori differenti dalla “Gradinata Nord” ed inoltre è prevista l’incedibilità dei titoli. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Avellino-Palermo, prevendita biglietti: le info

Leggi anche: Avellino-Sampdoria, prevendita dei biglietti: le info

Tutto quello che riguarda Virtus Entella Avellino prevendita per...

Temi più discussi: L'Avellino non può più permettersi di perdere: la presentazione del match; Serie B, aprono Avellino e Spezia. Domani chiude il Bari, il programma del 29° turno; Serie B, si è chiusa la ventottesima giornata: Venezia e Monza a +5 sul Frosinone; La 28esima giornata di serie B: vince il Monza, scatto salvezza dell'Entella, cade la Reggiana.

Virtus Entella, Chiappella: Ad Avellino troveremo grande entusiasmo. Servirà compattezzaDopo la sconfitta di Padova, la Virtus Entella è pronta ad affrontare un'altra neo promossa, l'Avellino, che come le altre due citate formazioni, lo scorso anno, ha vinto il proprio girone di Serie C: ... tuttomercatoweb.com

Verso Avellino-Virtus Entella, Biancolino: «Vietato montarsi la testa, sarà dura»In conferenza stampa Biancolino ha, infatti, annunciato: «Abbiamo perso Sounas. Credo che per una settimana non sarà disponibile. Dovrebbe trattarsi di un semplice affaticamento (all’adduttore, ndr). ilmattino.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.